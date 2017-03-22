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В Сочи пациентке удалили 10-сантиметровую опухоль надпочечников О ее существовании женщина узнала из профосмотра

Автор фото: today.kz

В городской больнице №4 Сочи пациентке удалили десятисантиметровую опухоль надпочечников. Неизвестно, сколько времени у пациентки росла невидимая глазу опухоль надпочечников – женщина даже не подозревала о ее существовании.

Такие заболевания могут годами быть у человека, не причиняя дискомфорта, превращаясь однажды в бомбу с часовым механизмом. Вот и на этот раз Татьяна (имя пациентки изменено) просто проходила профосмотр вместе со своими коллегами. По результатам ультразвукового исследования пациентка была направлена на консультацию к хирургу-эндокринологу городской больницы №4.

Современное оборудование и квалификация специалистов позволили провести точные исследования на дооперационном этапе и минимизировать возможные риски. Опухоль размером около 10 сантиметров врачи удалили в ходе двухчасовой операции с минимальной кровопотерей - современное высокоэнергетическое оборудование для рассечения и коагуляции тканей, которым оснащена сочинская больница, дает возможность предотвращать кровотечения даже из мелких сосудов.

Пройдя без осложнений послеоперационный период, пациентка была выписана из больницы и сегодня чувствует себя хорошо, продолжая радоваться жизни, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.