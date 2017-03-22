В Сочи в ДТП пострадали два человека
Во вторник, 21 марта, около 08:00 в районе 192 километра трассы «Джубга-Сочи» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали два человека.
По предварительным данным, водитель KIA Ceed – 27-летняя девушка – перестраивалась и допустила столкновение с автомобилем Lexus, который от удара вынесло на металлическое ограждение. За рулем Lexus находился 29-летний мужчина.
В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.