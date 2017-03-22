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В Сочи в ДТП пострадали два человека Девушка допустила столкновение с иномаркой, которая от удара вылетела на металлическое ограждение

Автор фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

Во вторник, 21 марта, около 08:00 в районе 192 километра трассы «Джубга-Сочи» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель KIA Ceed – 27-летняя девушка – перестраивалась и допустила столкновение с автомобилем Lexus, который от удара вынесло на металлическое ограждение. За рулем Lexus находился 29-летний мужчина.

В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.