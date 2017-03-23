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Круизное сообщение по маршруту Сочи-Крым откроется в апреле этого года В будущем планируется продолжить маршрут до Стамбула

Автор фото: sevastopolnews.info

Круизное сообщение по маршруту Сочи-Крым откроется в апреле этого года

В будущем планируется продолжить маршрут до Стамбула

Круизное сообщение по маршруту Сочи-Крым запустят в конце апреля 2017 года. В дальнейших планах - продолжить маршрут до Стамбула. Об этом рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов.

- Со Стамбулом пока еще вопрос не решен, - сообщил мэр курорта, - но хорошо было бы ходить именно в Турцию. Что такое круиз, который будет охватывать только Черноморские города России? Не только Турцию, там и Болгарию хотят. Но есть определенные нюансы, они технические исключительно.

До этого генеральный директор АО "Сочинский морской торговый порт" Владимир Деркунов говорил, что регулярная круизная линия из порта Сочи в Крым может быть открыта уже весной 2017 года. Проект получил одобрение в Министерстве транспорта РФ, организацией круизного сообщения по поручению президента РФ занимается "Росморпорт".

Ранее компания приобрела круизное судно RoyStar для перевозки туристов по маршруту Сочи - Крым - Стамбул. Судно было построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, в 2013 и 2017 годах прошло реновации. Его длина - 141,8 метра, ширина - 21,9 метра. Корабль рассчитан на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.

Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе шведский стол, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, SPA-зоной и магазином беспошлинной торговли, сообщает ТАСС.