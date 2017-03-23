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Более 30 улиц Сочи останутся без воды из-за плановых работ Отключения водоснабжения в Сочи: полный список улиц

Автор фото: NG72.ru

В четверг, 23 марта, с 22:00 до 24 марта 12:00 в связи с производством плановых работ на ВНС «Пасечная» (переулок Чехова 8Б) будет отсутствовать водоснабжение следующих абонентов:

- улицы Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Инжирная, Крымская, Волжская, Полтавская, Ландышевая, Анапская, Яблочная, Целинная, переулки Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова, Теневой.

Также с 22:00 23 марта до 09:00 24 марта в связи с производством плановых работ на водозаборе реки Сочи (улица Гагарина, 73) временно будет отсутствовать холодное водоснабжение следующих потребителей:

- улицы Гагарина, Чайковского, Цветной бульвар, Новоселов, Донская, Красноармейская, переулки Рабочий Ривьерский, Гуковский, Хлебозаводской.

Помимо этого, сообщает пресс-служба «Сочиводоканала», Возможно понижение давления вплоть до полного отсутствия воды у следующих потребителей:

- улицы Туапсинская, Невская, Титова, Трунова, Параллельная, Одесская, Островского, Навагинская.