В этом году в России не будут показывать "Евровидение" Ведущие российские каналы отказались от трансляции конкурса

Автор фото: Комсомольская правда

Вчера стало известно о том, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну участнице от России - Юлии Самойловой на три года. После этого Первый канал и ВГТРК приняли решение об отказе трансляции Евровидения-2017.

Напоминаем, что певице запретили въезд на территорию Украины, ссылаясь на то, что ранее она посещала Крым и тем самым нарушила законодательство страны. Звёзды отечественного шоу-бизнеса очень остро отреагировали на такое решение Украинских властей, а Филипп Киркоров рассказал, что вместе с адвокатом готовит обращение к конкурсантам этого года в поддержку Юлии Самойловой и призывает посвятить песни ей, сообщают "Вести".

Однако, несмотря на исход конкурса в этом году, Юлия Самойлова всё же будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе только уже в следующем 2018 году.