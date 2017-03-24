Мкр Блиново, село Васильевка и ещё несколько улиц Сочи останутся без света

Из-за плановых ремонтных работ сочинцам отключат электричество
Мкр Блиново, село Васильевка и ещё несколько улиц Сочи останутся без света
Автор фото: https://1tulatv.ru

Завтра, 24 марта, на несколько часов в промежутке с 08:00 до 17:00 света не будет:

- ул.Альпийская №№4-16, переулок Горный №№ 1-11

- в мкр Блинова - ул. Каспийская, ретранслятор 

- ул.Энергетиков № 42  в/ч № 3662

- в селе Васильевка - ул.Братьев Еремян 

А с 08:00 до 18:00 некоторое время без света проведут абоненты на ул.Пятигорская (частично) и на ул.Лысая Гора (частично). 

Сочинские электрические сети приносят извинения за временные неудобства. 

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