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Мкр Блиново, село Васильевка и ещё несколько улиц Сочи останутся без света Из-за плановых ремонтных работ сочинцам отключат электричество

Автор фото: https://1tulatv.ru

Завтра, 24 марта, на несколько часов в промежутке с 08:00 до 17:00 света не будет:

- ул.Альпийская №№4-16, переулок Горный №№ 1-11

- в мкр Блинова - ул. Каспийская, ретранслятор

- ул.Энергетиков № 42 в/ч № 3662

- в селе Васильевка - ул.Братьев Еремян

А с 08:00 до 18:00 некоторое время без света проведут абоненты на ул.Пятигорская (частично) и на ул.Лысая Гора (частично).

Сочинские электрические сети приносят извинения за временные неудобства.