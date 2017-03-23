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В Сочи появится 5G интернет Высокоскоростной интернет будет доступен только в четырёх городах России

Автор фото: Газета.ру

В связи с предстоящим Чемпионатом Мира по футболу в 2018 году в Сочи запустят мобильный интернет стандарта 5G в тестовом режиме. Помимо Олимпийской столицы, 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Директор Самарского отделения компании "Мегафон" Максим Токаренко объяснил, что, благодаря таким нововведениям, скорость интернета увеличится до нескольких гигабит в секунду, а батарейка в телефонах будет разряжаться значительно медленнее, передаёт ТАСС.

Напоминаем, что Чемпионат Мира - 2018 пройдёт в 11 городах нашей страны: Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону.