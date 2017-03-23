"Сочи Автодром" посетил посол из Великобритании Визит был направлен на развитие двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей России и Великобритании

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В среду, 22 марта, в рамках дипломатического визита в Краснодарский край делегация из Великобритании во главе с послом Ее Величества в России Лори Бристоу посетила "Сочи Автодром". На нем представители британского бизнеса ознакомились с инфраструктурой единственной гоночной трассы в России, принимающей гонки "Формулы-1", и высоко оценили ее уровень. Также посол Лори Бристоу и бизнесмены прокатились по скоростному треку на гоночном такси с профессиональными инструкторами "Сочи Автодрома".

- Это мой первый визит на "Сочи Автодром", и должен сказать, что это впечатляющая трасса! Как вы знаете, у Великобритании очень тесные связи с "Формулой-1", в первую очередь, по причине того, что одни из самых успешных компаний, работающих в ней, инженеры и разработчики, базируются в Великобритании. Но, самое главное, что наша суперзвезда Льюис Хэмилтон дважды побеждал здесь, в Сочи! - рассказал Лори Бристоу.

Бизнес-миссия Великобритании включала представителей компаний из сфер строительства, образования, туризма, спортивной индустрии. За день до этого делегация провела встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества. Деловые встречи, направленные на развитие двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей России и Великобритании, были продолжены в Сочи, сообщает пресс-служба "Сочи Автодрома".