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Сочинские теннисистки завоевали «серебро» на первенстве России Первое место досталось команде из Татарстана

Автор фото: groveltc.com

В Тольятти завершилось командное первенство России по теннису среди спортсменов до 15 лет. Краснодарский край командировал на соревнования шесть теннисистов – сочинцев Елену Корокозиди, Марию Шолохову, Германа Мингалеева и Даниила Егорова, а также краснодарца Игоря Кустова и Дарью Кудашову из Усть–Лабинска.

Наиболее успешно выступили девушки. В ходе турнира они дошли до финала, однако в главной битве турнира благородно уступили представительницам Татарстана. Итог – командное «серебро». Что касается юношей, сообщает сайт министерства физкультуры и спорта Краснодарского края, они не вошли в тройку призеров.