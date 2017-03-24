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Большегрузам запретят ездить по трассе Джубга-Сочи при температуре выше 32 граду Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа 2017 года

Автор фото: Новости КМВ

Летом в Сочи будут введены ограничения на передвижение большегрузов по федеральным трассам. Об этом говорится в проекте приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2017 году».

Ограничение на передвижение большегрузов будет действовать с 20 мая по 31 августа 2017 года. Машины смогут проехать только с 22:00 до 10:00. В частности это касается трассы Джубга-Сочи.

Данная мера, по мнению авторов проекта, поможет разгрузить автомагистрали, ведущие к Черноморскому побережью. Прошлым летом дороги к морю были загружены многокилометровыми пробками. В результате чего от жителей региона и туристов из других городов поступили многочисленные жалобы.