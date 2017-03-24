Как дёшево отдохнуть на Красной Поляне и получить максимум удовольствия. История из первых уст

Храм в Имеретинской низменности будет передан в безвозмездное пользование РПЦ Постановление об этом было принято депутатами Законодательного собрания Краснодарского края

Автор фото: YouTube

Храм в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя в Имеретинской низменности, построенный к Олимпиаде в Сочи, будет передан в безвозмездное пользование Екатеринодарской и Кубанский епархии Русской православной церкви (РПЦ). Постановление об этом было принято депутатами Законодательного собрания Краснодарского края.

В постановлении говорится, что о передаче попросил настоятель храма Образа Христа Спасителя в Имеретинской низменности архимандрит Флавиан (Осколков). Он обратился с просьбой передать объект в безвозмездное пользование на 49 лет местной религиозной организации. Рассмотрев обращение, власти постановили дать согласие на согласование передачи храма площадью более 6 тыс. кв. м и стоимостью (согласно постановлению) более 422,4 млн рублей. Также планируется передать церкви и все имущество, в том числе звонницу, аналой, акустические системы, компьютеры и т.д., сообщает ТАСС.

Строительство собора велось с августа 2012 года. Первая служба в соборе состоялась накануне открытия Олимпийских игр. Камень, заложенный в основание храма, был взят из частицы стены найденного неподалеку археологами византийского храма IX века. На руинах были обнаружены погребения христиан, которые, по предположениям ученых, пострадали за веру.