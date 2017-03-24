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Аэропорт Сочи вновь начнёт принимать рейсы из Тегерана Иранские авиакомпании объявили о запуске чартерных рейсов до Сочи

Автор фото: Nemke.ru

Улететь из Олимпийской столицы в столицу Ирана станет возможно каждую пятницу, субботу и воскресенье. Чартерные перевозки уже возобновлены.

В пятницу за перевозку пассажиров будет отвечать авиакомпания Taban Air. Самолёт Boeing 757 будет прибывать в Сочи в 21:05, а вылетать в Тегеран в 22:30. Однако воспользоваться услугами этой авиакомпании можно будет до 30 марта.

Те туристы, кому удобно летать исключительно по выходным, могут воспользоваться услугами авиакомпании Mahan Air. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных суднах Airbus A310. Время прилета в Сочи в субботу – в 14:50, в воскресенье – в 19:50. Время вылета в Тегеран по субботам – в 16:25, по воскресеньям – в 21:25. Программа запланирована до 2 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.