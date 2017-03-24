На майские праздники до Сочи запустят дополнительные поезда

На майские праздники на курорте ожидается большой поток туристов
На майские праздники до Сочи запустят дополнительные поезда
Автор фото: http://daily-sochi.ru

В связи с большим спросом направления до Адлера, Северо-Кавказским филиалом АО «ФПК» было принято решение о запуске дополнительных поездов дальнего следования. 

Самое большое число дополнительных составов назначили на маршрут Ростов – Адлер с 27 апреля по 9 мая. 28 апреля из Ростова выдвинутся аж 4 дополнительных состава с пассажирами. Из Адлера дополнительные поезда до Москвы выедут 8 и 9 мая. 

Отдельные поезда, которые курсируют по дням недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить ежедневно. Дополнительные рейсы вводятся на маршрутах  Адлер – Санкт-Петербург,  Адлер – Москва, сообщает пресс-служба СКЖД. 

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