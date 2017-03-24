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Гражданин Таджикистана пытался попасть в Сочи под чужим именем Правонарушитель был задержан

Автор фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Сочинским пограничникам удалось задержать гражданина Таджикистана, который незаконно пересёк государственную границу. Его приговорили к одному году лишения свободы.

Гражданин Гадоев временно проживал и работал на территории курорта с 2010 по 2014 год. В Сочи ему понравилось настолько, что на Родину он возвращаться не хотел. Но в органах миграционного контроля за ранее совершенные правонарушения ему ограничили въезд в Россию.

По приезду в родной Таджикистан у мужчины в голове созрел план, как обойти российское законодательство. Гадоев оформил себе новый заграничный паспорт, но уже на другую фамилию и имя. И авиарейсом «Худжанд – Сочи» попытался вернуться на курорт. Однако здесь его уже ждали сотрудники подразделения дознания Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ. А накануне суд вынес ему обвинительный приговор, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.