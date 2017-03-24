В апреле продолжится рекламный тур Сочи по городам России Глава Сочи Анатолий Пахомов и представители санаторно-курортной отрасли посетят Пермь и Тюмень

Автор фото: http://олимпийский-парк.рф

В начале апреля продолжится рекламный тур Сочи по городам России. Глава Сочи Анатолий Пахомов вместе с руководителями предприятий санаторно-курортного комплекса и туристических компаний посетит Пермь и Тюмень.

На днях курортные возможности Сочи представили в Уфе и Челябинске. Презентацию посетили более 250 руководителей крупных предприятий, турагентов. Мэр курорта Анатолий Пахомов лично рассказал о том, как изменился Сочи в последние годы. Сейчас город по праву носит звание международного круглогодичного курорта.

Гостям презентации представили программы «Открытый Юг» и «В Сочи за здоровьем», которые предполагают посещении курорта по системе «все включено» в межсезонье по себестоимости. Согласно проекту, цена пребывания в санатории с трехразовым питанием и лечением составляет от 1400 до 2000 рублей в сутки.

Также собравшимся рассказали о работе call-центра сдачи жилья туристам. Он призван, с одной стороны, обеспечить загрузку малых средств размещения, с другой, дает возможность туристам рассмотреть бюджетный вариант отдыха. Номер call-центра - 8-800-100-10-65.

Подобные презентации курортных возможностей Сочи стали традиционными. Ранее делегация олимпийской столицы посещала Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону, другие крупные города России, а также других стран – Казахстана, Китая. После таких встреч традиционно увеличивается количество чартерных рейсов из этих городов в Сочи.

Встречи с потенциальными туристами призваны показать, что продукт, который предлагает Сочи, достойный конкурент зарубежным курортам. Санаторно-курортная отрасль города гарантирует туристам не только европейский сервис, уникальное санаторное лечение, чистое море, прекрасную природу, множество знаменитых впечатляющих достопримечательностей, безопасность, но и целый ряд крупнейших событийных мероприятий. В числе ближайших – этап королевских гонок «Формулы-1», карнавал в честь открытия летнего сезона, матчи Кубка конфедераций. Гости из различных городов могут увидеть место, где проходила лучшая в истории Зимняя Олимпиада. Все объекты Игр сейчас задействованы, на них проводятся соревнования, концерты, фестивали. Многие из них находятся в открытом доступе для посещений, говорится на сайте администрации Сочи.