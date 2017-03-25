В Сочи откроется филиал Академии Популярной музыки Игоря Крутого Талантливых детей будут обучать Филипп Киркоров, Нюша и Ани Лорак.

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В Сочи откроется филиал Академии Популярной музыки Игоря Крутого

Талантливых детей будут обучать Филипп Киркоров, Нюша и Ани Лорак.

В конце марта в Сочи откроется филиал Академии Популярной музыки Игоря Крутого. В настоящее время ведутся прослушивания, заканчиваются работы в помещении.

По словам генерального директора академии Стеллы Хачанянц, в пакет обучения входят вокал, хореография, актерское мастерство, сольфеджио. Каждый родитель может выбирать количество часов и вид занятий – индивидуальныеили групповые.

Свои мастер-классы в школе будут проводить и знаменитости, выступающие в Сочи с концертами: Филипп Киркоров, Нюша, Ани Лорак и многие другие.Также в Сочи планирует приезжать и сам маэстро – Игорь Крутой.

- Планирую общаться с учениками, следить за судьбой ребят, поощрять наиболее талантливых. Дети будут приглашены в Москву, участвовать в концертах, в том числе и со звездами. Да и в каждом регионе, где откроются филиалы академии, станем проводить свои мероприятия и музыкальные фестивали. В планах – школы в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. Также много заинтересованных партнеров в Казахстане и Узбекистане, - цитирует музыканта «СтарХит».