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Из Махачкалы в Сочи запустят транзитные авиарейсы Полеты с остановкой в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах стартуют с 23 мая

Автор фото: http://ntk-tour.ru/

Из Махачкалы в Сочи запустят транзитные авиарейсы

Полеты с остановкой в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах стартуют с 23 мая

С 23 мая в аэропорту Махачкалы открывается новое направление полетов – в Сочи. 70-местный самолет ATR-72 авиакомпании UTair будет совершать рейсы 6 раз в неделю, три дня из которых с транзитной остановкой в Ростове-на-Дону и еще три дня в Минеральных Водах.

По предварительной договоренности между авиакомпанией и аэропортом рейс с транзитом в Ростове-на-Дону будет вылетать из Махачкалы по средам, пятницам и воскресеньям в 04:20, а вылеты с транзитом в Минеральных Водах будут совершаться по понедельникам, четвергам и субботам в 06:05,сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта.