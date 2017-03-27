Команды болельщиков России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи
Команды болельщиков России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи
Встреча сборных пройдет 28 марта в 13:00 на стадионе «Юность» в Адлерском районе
Клуб болельщиков сборной России «RUSSIA UNITES» организует товарищеский футбольный матч между болельщиками России и Бельгии. Мероприятие приурочено к товарищеской встрече национальных сборных по футболу Бельгии и России, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 28 марта.
Матч болельщиков двух команд организована совместно с общественным движением «Россия Любит Футбол!», Фан-посольством России, при поддержке Российского футбольного союза.
Встреча сборных болельщиков России и Бельгии пройдет 28 марта в 13:00 на стадионе «Юность» в Адлерском районе, говорится на сайте sportdialog.ru.