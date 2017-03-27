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Команды болельщиков России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи Встреча сборных пройдет 28 марта в 13:00 на стадионе «Юность» в Адлерском районе

Автор фото: rossoshru.ru

Команды болельщиков России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи

Встреча сборных пройдет 28 марта в 13:00 на стадионе «Юность» в Адлерском районе

Клуб болельщиков сборной России «RUSSIA UNITES» организует товарищеский футбольный матч между болельщиками России и Бельгии. Мероприятие приурочено к товарищеской встрече национальных сборных по футболу Бельгии и России, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 28 марта.

Матч болельщиков двух команд организована совместно с общественным движением «Россия Любит Футбол!», Фан-посольством России, при поддержке Российского футбольного союза.

Встреча сборных болельщиков России и Бельгии пройдет 28 марта в 13:00 на стадионе «Юность» в Адлерском районе, говорится на сайте sportdialog.ru.