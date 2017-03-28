В Сочи Лоо, Якорная Щель, Верхняя Хобза, Лысая гора и другие останутся без света
Сегодня, 27 марта, с 08:00 до 17:00 электричества не будет:
- ул.Коммунальная (частично)
- ул.Краснодонская, ул.Леселидзе (частично), переулок Алекский, с/т «Труд»
С 12:00 до 17:00 без света останутся абоненты на ул.Разданская, ул.Кироваканская, ул.Рязанская, ул.Белгородская, ул.Рябиновая, в поселке Верхняя Хобза переулок Рязанский, ул.Кировоканская; в поселке Верхне-Армянское Лоо ул.Дачная, в поселке Лоо - переулок Дачный.
С 08:00 до 18:00 - ул.Пятигорская (частично), ул.Лысая Гора (частично), ул.Учительская, ул.Грибоедова, д/сад №39, ЦТП.
С 09:00 до 17:00 - в поселке Якорная Щель ул.Арташатская.
С 13:00 до 17:00 - ул.Энергетиков № 11.
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.