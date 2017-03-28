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В Сочи изъяли 200 литров незаконного алкоголя Была выявлена ещё одна точка незаконной продажи алкоголя

Автор фото: Tumix.ru

Сочинскими полицейскими вновь было изъято около 200 литров нелегального алкоголя. За продажу спиртных напитков без соответствующей лицензии у предпринимателя изъяли продукцию.

Накануне в Сочи в рамках комплексной профилактической операции "Анаконда" сотрудники полиции проверяли торговые павильоны, где велась торговля алкоголем. И выяснилось, что у владельца одного из нестационарных помещений на улице Дагомыская, отсутствовали документы, разрешающие продавать горячительное.

В итоге на 42-летнего мужчину был составлен протокол по статье 14.2 Кодекса об Административных правонарушениях РФ. Спиртное, которое он не успел реализовать, у него конфисковали и, возможно, что в ближайшее время ему придётся заплатить штраф, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.