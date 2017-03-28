Автобусы и маршрутные такси не будут заезжать в Олимпийский парк
28 марта в связи с проходящим в Сочи футбольным матчем между Россией и Бельгией изменится схема движения общественного транспорта. В этот день, с 15:00, автобусы и маршрутки не смогут заезжать в Олимпийский парк и временной конечной остановкой станет зона посадки/высадки между входной группой в Олимпийский парк и ж/д станцией «Имеретинский курорт».
Однако гостям не стоит переживать за то, что они потеряются. Всех зрителей будут встречать волонтёры, которые помогут добраться до стадиона "Фишт", сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.
Для тех, кто захочет приехать на матч на своём автомобиле, подготовят платную парковку. Цена за одно место будет варьироваться от 100 до 500 рублей.