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Юные футболистки России стали победительницами турнира «Кубанская весна» В финале спортсменки обыграли по пенальти команду из Беларуси







Женская молодежная сборная России по футболу стала победителем международного турнира «Кубанская весна», который завершился в Сочи. Финальный матч состоялся в воскресенье, 26 марта, на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

Соперницами российских спортсменок в финале стали футболистки из Беларуси. В основное время матча командам не удалось открыть счет – 0:0. Сборная России вырвала победу в серии пенальти – 4:3.

Гостями финального матча стали заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда и глава города Сочи Анатолий Пахомов. После игры Виталий Мутко заявил, что победа российских футболисток была вполне ожидаемой.

- Сейчас наша команда сильнее, и она должна выигрывать. Хотя сегодня в женском футболе много работы. Разрыв между ведущими странами колоссальный. Француженки, шведки, немки, американки – пока они гораздо сильнее. Поэтому нам предстоит очень много работы, - рассказал заместитель председателя правительства РФ.

Сборная России попадает в финал «Кубанской весны» четвертый год подряд. Из них дважды - в 2014 и 2015 годах - футболистки завоевывали золото. На нынешнем турнире российская команда уже встречалась с белорусскими спортсменками, которые приехали на соревнования в пятый раз. В стартовом туре группового этапа победитель выявлен не был - 0:0. По итогам раунда спортсменки из Белоруссии обошли россиянок по дополнительному показателю – лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В финальном матче соревнований команды сразились впервые. На третьем месте турнира оказалась команда Словении.