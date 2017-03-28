В Сочи перекроют дорогу (КАРТА-СХЕМА) График движения общественного транспорта также изменится

Автор фото: пресс-служба Администрации г. Сочи

В это воскресенье, 2 апреля, в Сочи пройдут открытые краевые соревнования по легкой атлетике «Кубанский полумарафон». В связи с чем в этот день с 09:00 до 14:00 изменится маршрут движения общественного транспорта, а на некоторых участках дороги и вовсе ограничат движение.

Движение временно будет ограничено там, где проляжет маршрут забега: выход с трассы «Формула 1» на ул. Триумфальная через КПП №1 гоночного комплекса «Сочи Автодром» с левым поворотом в сторону ул. Перспективной, далее левый поворот на ул. Перспективная – левый поворот на ул. Голубая – левый поворот на ул. Морской бульвар – правый поворот на ул. Олимпийский проспект, далее движение по ул. Олимпийский проспект , после – напротив стадиона «Фишт» разворот в обратную сторону по направлению к ул. Триумфальной, перед перекрестком с круговым движением правый поворот на ул. Триумфальная, далее движение по ул. Триумфальной в сторону ул. Каспийской, после – правый поворот на трассу «Формула 1» через КПП №1 гоночного комплекса «Сочи Автодром».