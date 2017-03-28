В Сочи в аварии погибла девушка, ребёнок находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 27 марта, в 08:44 утра на улице Невская в районе Аредовского моста произошла страшная авария. Столкнулись две иномарки: Тойота Альтеза и Тойота Ленд Крузер Прадо. Девушка - водитель одной из машин скончалась на месте.
В тот момент, когда спасатели прибыли на место ДТП, пострадавшие находились зажатыми в Тайоте Альтеза. Их удалось вытащить из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. 29-летняя сочинка погибла на месте аварии, а ребёнка в тяжёлом состоянии забрали врачи Скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Обстоятельства аварии выясняются.