Девушка допустила столкновение с иномаркой, которая от удара вылетела на металлическое ограждение

В Сочи в аварии погибла девушка, ребёнок находится в тяжёлом состоянии Пострадавших зажало в машине

Автор фото: firtka.if.ua

Сегодня, 27 марта, в 08:44 утра на улице Невская в районе Аредовского моста произошла страшная авария. Столкнулись две иномарки: Тойота Альтеза и Тойота Ленд Крузер Прадо. Девушка - водитель одной из машин скончалась на месте.

В тот момент, когда спасатели прибыли на место ДТП, пострадавшие находились зажатыми в Тайоте Альтеза. Их удалось вытащить из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. 29-летняя сочинка погибла на месте аварии, а ребёнка в тяжёлом состоянии забрали врачи Скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Обстоятельства аварии выясняются.