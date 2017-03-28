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В Сочи состоится первый в истории чемпионат России по волейболу на снегу Турнир пройдет с 30 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор»

Автор фото: evo-rus.com

В Сочи состоится первый в истории чемпионат России по волейболу на снегу.

Турнир пройдет с 30 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

С 30 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» состоится историческое событие для российского спорта. Министерство спорта России зарегистрировало волейбол на снегу в качестве официальной спортивной дисциплины в декабре 2016 года. С тех пор снежный волейбол начал развиваться в России быстрыми темпами. Был проведен ряд соревнований и фестивалей различного уровня и статуса.

Хорошо знакома эта молодая дисциплина волейбола и европейским зрителям. С 2016 года она признана Европейской и Международной федерациями волейбола, проводится Европейский тур по волейболу на снегу. Российские спортсмены начали принимать участие в международных турнирах с нынешнего года и уже добились серьезных успехов. Пара Руслан Даянов и Юрий Богатов выиграли соревнования в Иране и Турции, а сестра Руслана Людмила вместе с Ксенией Хакимзяновой стали серебряными призерами этапа в Турции.

В основной сетке чемпионата России в Сочи выступят по 16 мужских и женских команд. Большинство игроков являются профессиональными спортсменами и летом выступают в дисциплине пляжный волейбол. Есть среди заявленных и весьма титулованные пары. Например, неоднократные победители этапов чемпионата России по пляжному волейболу, участники Мирового тура Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Моисеева к тому же является чемпионкой Европы 2006 года по пляжному волейболу.

- Нас ждет по-настоящему увлекательное зрелище. Мы начали развивать волейбол на снегу не так давно, но уже получили большое количество положительных отзывов как от спортсменов, так и от организаторов в регионах. Состоялся целый ряд различных турниров в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Липецке и других городах по всей России. Примечательно, что первый чемпионат России пройдет в нашей олимпийской столице – городе Сочи. Тысячи отдыхающих смогут познакомиться с этим интересным видом спорта и, уверен, проникнуться его драйвом и эмоциями. Жарко будет даже на снегу, обещаю, - отметил генеральный директор Всероссийской Ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский.

Чемпионат стартует матчами квалификации 30 марта. Параллельно с профессиональными соревнованиями на площадке состоится турнир для любительских команд.

Чемпионат России по волейболу на снегу на «Розе Хутор» пройдет в рамках высокогорного карнавала BoogelWoogel, во время которого организаторы планируют установить несколько рекордов Гиннеса по массовому спуску с горы в купальниках, говорится на сайте администрации Сочи.