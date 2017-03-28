Посол Сочи на ЧМ-2018 Евгений Ловчев встретился с юными сочинскими футболистами Мастер-класс легенды советского футбола прошел в горах

Автор фото: Пресс-служба всесезонного курорта "Горки Город"

Посол Сочи на ЧМ-2018 Евгений Ловчев встретился с юными сочинскими футболистами

Мастер-класс легенды советского футбола прошел в горах

На горнолыжном курорте «Горки Город» прошла встреча Посла Сочи на Чемпионат мира по футболу-2018 Евгения Ловчева и юных футболистов – воспитанников футбольного клуба (ФК) «Сочи». К мастер-классу легенды советского футбола присоединились и болельщики сборной Бельгии.

Встреча с Евгением Ловчевым прошла в Корпоративном Тренинг-Центре курорта. В неформальной интерактивной форме известный футболист поделился опытом спортивного советского обозревателя со школьниками, которые, возможно, в будущем станут представителями большого спорта. На жизненных примерах и личных историях проанализировал памятные матчи и рассказал про ярких игроков. Ребята задавали вопросы, обсуждали профессиональные «фишки» звезд мирового футбола и с удовольствием получали автографы, подарки и сувениры от выдающегося футболиста.

- Сочи для меня всегда был самым футбольным городом, - рассказал Евгений Ловчев. - Я не раз «месил ногами» сочинский песок, мы здесь играли с «Миланом», в декабре или феврале-марте больше нигде не было возможности играть, только на сочинском Центральном стадионе. И тренироваться на поле в селе Веселое. Сейчас же, имея такой стадион как «Фишт», будьте уверены – большой футбол придет в Сочи. Я, например, уверен, что через 4-5 лет ФК «Сочи» будет в премьер-лиге.