Сегодня в Сочи отменят 7 пригородных поездов
Сегодня, 28 марта, в связи с футбольным матчем "Россия-Бельгия", который состоится на стадионе "Фишт", в Сочи отменят 7 электричек, а ещё у 20 сократится маршрут.
Конечной станцией у поездов, курсирующих по направлениям Туапсе – Имеретинский курорт – Туапсе; Лазаревская – Имеретинский курорт – Туапсе; Лазаревская – Аэропорт – Туапсе, станет станция "Сочи". Зато увеличится частота движения Ласточек в сторону аэропорта и Имеретинского курорта, сообщает пресс-служба СКЖД.