Девушка допустила столкновение с иномаркой, которая от удара вылетела на металлическое ограждение

Сегодня в Сочи отменят 7 пригородных поездов Также изменится расписание движения Ласточек

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Сегодня, 28 марта, в связи с футбольным матчем "Россия-Бельгия", который состоится на стадионе "Фишт", в Сочи отменят 7 электричек, а ещё у 20 сократится маршрут.

Конечной станцией у поездов, курсирующих по направлениям Туапсе – Имеретинский курорт – Туапсе; Лазаревская – Имеретинский курорт – Туапсе; Лазаревская – Аэропорт – Туапсе, станет станция "Сочи". Зато увеличится частота движения Ласточек в сторону аэропорта и Имеретинского курорта, сообщает пресс-служба СКЖД.