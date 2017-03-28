В порту курорта «Имеретинский» пройдет финальная гонка Sochi Winter Cup 2016/17
Шестой, заключительный этап зимней серии гонок Sochi Winter Cup 2016/2017 пройдет с 31 марта по 2 апреля в яхтенном порту «Имеретинский». В рамках соревнования будут разыграны медали шестого этапа, а лучшая по итогам всех гонок сезона команда станет обладателем переходящего кубка Sochi Winter Cup. К началу финального этапа в общем зачете лидирует команда курорта «Имеретинский».
Соревнования Sochi Winter Cup, организованные компанией PROyachting, проводятся среди экипажей гоночных яхт GP-26. В пяти этапах зимней серии 2016/2017 приняли участие в общей сложности 24 команды – на треть больше, чем в прошлом году. Этапы Sochi Winter Cup 2016/2017 проводятся с ноября 2016 года по апрель 2017 года.
Гонки серии Sochi Winter Cup проходят в акватории порта «Имеретинский» второй год подряд. Победителем сезона 2015/2016 года и обладателем переходящего кубка гонок Sochi Winter Cup стала команда Alex Team.