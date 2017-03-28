Бытха, с/х Приморский, лицей РУДН и несколько улиц Сочи останутся без света

Из-за плановых ремонтных работ сочинцы опять останутся без света
Бытха, с/х Приморский, лицей РУДН и несколько улиц Сочи останутся без света
Автор фото: Ystav.com

Сегодня, 28 марта, несколько часов без элекстричества проведут следующие абоненты: 

- ул.Бытха (частично), с/х Приморский (ул. Звездная), ул.Самшитовая

- ул.Леселидзе(частично), ул.Краснодонская, переулок Алекский, с/т «Труд»

- ул.Ромашек (частично), ул.Куйбышева (частично), ул.Калинина (частично), лицей РУДН

- ул.Лысая Гора (частично), ул.Учительская (частично), ул.Грибоедова (частично), д/сад №27 ( ул.Грибоедова № 35), ЦТП; ул.Абовяна (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.

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