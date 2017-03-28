Бытха, с/х Приморский, лицей РУДН и несколько улиц Сочи останутся без света
Сегодня, 28 марта, несколько часов без элекстричества проведут следующие абоненты:
- ул.Бытха (частично), с/х Приморский (ул. Звездная), ул.Самшитовая
- ул.Леселидзе(частично), ул.Краснодонская, переулок Алекский, с/т «Труд»
- ул.Ромашек (частично), ул.Куйбышева (частично), ул.Калинина (частично), лицей РУДН
- ул.Лысая Гора (частично), ул.Учительская (частично), ул.Грибоедова (частично), д/сад №27 ( ул.Грибоедова № 35), ЦТП; ул.Абовяна (частично)
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.