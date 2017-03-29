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Еще в одном населенном пункте Сочи появилось голубое топливо В селе Пластунка подключили к газоснабжению

Автор фото: Международный промышленный портал

Этот проект начинался еще лет 20 назад. В связи с тем, что это длилось долго, не было финансирования, то проект устаревал, то новые требования возникали. Эта задержка не давала возможности довести это дело до логического конца, - рассказал депутат Городского Собрания Сочи Теймураз Лобжанидзе.

После долгих лет ожидания улицу Джапаридзе в сочинском селе Пластунка наконец подключили к газоснабжению. Строительство магистрали в селе велось на средства, выделенные из городского и краевого бюджетов.

Чтобы завершить проект были задействованы все силы. Подключились депутаты-единороссы, сотрудники городской администрации и «Сочигоргаза».

- Если бы мы не работали дружно и оперативно, то мы бы никогда столько населенных пунктов бы не газифицировали. В 2009 году процент газификации всего Большого Сочи составлял всего 54. А сейчас у нас за 90%, - отметил глава города Анатолий Пахомов.

Барановский сельский округ должны полностью газифицировать до конца 2017 года. После завершения строительства магистрали подключиться к газоснабжению получили возможность более 500 домовладений, расположенных в селе Пластунка.

Несмотря на все трудности, в 2017 год голубое топливо появится еще в четырех населенных пунктах Лазаревского района. Примерно через 5 лет газификация будет завершена на 100% на территории всего Большого Сочи, говорится на сайте администрации города.