Девушка допустила столкновение с иномаркой, которая от удара вылетела на металлическое ограждение

В Москве откроется выставка, посвященная Всемирным военным играм в Сочи На экспозиции будут представлены фотографии выступлений, церемоний открытия и закрытия Игр

Автор фото: cismsochi2017.ru

В среду, 29 марта, в Москве откроется выставка, посвященная III зимним Всемирным военным играм в Сочи. Организаторы мероприятия постарались воссоздать атмосферу спортивного праздника, прошедшего в Сочи в феврале этого года, о котором говорила вся страна. На экспозиции будут представлены кадры выступлений и триумфа сборной России, церемоний открытия и закрытия Игр, и другие, специально подготовленные профессиональными спортивными фотографами.

На официальном открытии выставки будут присутствовать официальные представители Министерства обороны РФ и ЦСКА, а также почетные гости и Послы Игр. После презентации пройдет торжественное подписание двух экземпляров фотоальбома с их последующей передачей в «Центральный музей Вооруженных Сил РФ» Министерства обороны России и в Музей спортивной славы ЦСКА.

III зимние Всемирные военные игры прошли в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Спортивная программа состояла из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Сочи встретил более 550 участников из 26 стран мира. В неофициальном медальном зачете Игр победу одержала российская сборная. Наши спортсмены завоевали 22 золотые, 9 серебряных, 11 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Италии, на счету которой 8 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей. Третье место у сборной Франции, в активе которой 6 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба III зимних Всемирных военных игр.