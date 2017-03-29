Девушка допустила столкновение с иномаркой, которая от удара вылетела на металлическое ограждение

Сочинский отель, где проживают представители РФС, судьи и журналисты, был оцепле Поводом для этого послужила брошенная сумка

Автор фото: http://misanec.ru/

Сочинский отель, где проживают представители РФС, судьи и журналисты, был оцеплен

Поводом для этого послужила брошенная сумка

Отель около Олимпийского парка Сочи, где проживают представители Российского футбольного союза (РФС), судьи ФИФА и журналисты, был сегодня утром оцеплен полицейскими.

Поводом для этого стала брошенная сумка, найденная вблизи отеля. По словам представителя пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю, сумку забыл один из постояльцев гостиницы. Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия. После чего забытую вещь вернули хозяину и сняли оцепление.

Футбольный матч между командами России и Бельгии состоится сегодня, 28 марта, на стадионе «Фишт». Товарищеская встреча откроет спортивную площадку после реконструкции, которая длилась почти три года. На игру были проданы почти все билеты, то есть 40 тысяч.