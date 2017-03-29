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Из Сочи открываются рейсы в Тель-Авив Полеты будут выполнять две авиакомпании

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Из Сочи открываются рейсы в Тель-Авив

Полеты будут выполнять две авиакомпании

Из аэропорта Сочи открываются рейсы в столицу Израиля. Рейсы в Тель-Авив будут выполнять авиакомпании «Уральские авиалинии» и Israir Airlines.

С 13 апреля 2017 года авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту «Сочи-Тель-Авив». Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 160 пассажиров. Полетная программа продлится до 26 октября 2017 года. Также авиакомпания выполняет рейсы в Тель-Авив из Краснодара один раз в неделю, по средам.

Авиакомпания Israir Airlines начнет осуществлять чартерную программу из Сочи с 14 июня 2017 года, которая продлится до конца летнего сезона. Рейсы будут выполняться по средам на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров.

Полеты авиакомпании Israir Airlines по маршруту «Тель-Авив-Сочи» стали возможными благодаря режиму «открытого неба», действующему в аэропорту с 19 октября 2014 года. Данный режим позволяет совершать международные полеты в аэропорт Сочи без ограничений и выполнять транзитные рейсы, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».