Кто сегодня в Сочи останется без света: полный список улиц
Сегодня, 29 марта, в Сочи на несколько часов без электричества останутся:
- с 08:00 до 18:00 ул.Пятигорская (частично), ул.Лысая Гора (частично), с/т «Заря» ( частично)
- с 08:00 до 17:00 ул.Чекменева – школа № 11, жилой фонд, с/о «Дружба», ул. Искра (частично), ул.Ленина в районе пансионата «Бургас», котельная №29; поселок «Каменка -1», СНТ «Подводник», ул.Православная, ул.Мичурина (жилые дома).
Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.