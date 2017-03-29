В будущем планируется продолжить маршрут до Стамбула

Кто сегодня в Сочи останется без света: полный список улиц Плановые ремонтные работы и сегодня оставят жителей Сочи без света

Автор фото: Телеканал 360

Сегодня, 29 марта, в Сочи на несколько часов без электричества останутся:

- с 08:00 до 18:00 ул.Пятигорская (частично), ул.Лысая Гора (частично), с/т «Заря» ( частично)

- с 08:00 до 17:00 ул.Чекменева – школа № 11, жилой фонд, с/о «Дружба», ул. Искра (частично), ул.Ленина в районе пансионата «Бургас», котельная №29; поселок «Каменка -1», СНТ «Подводник», ул.Православная, ул.Мичурина (жилые дома).

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.