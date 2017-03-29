В Сочи пенсионерка упала с 15 этажа Тело сочинки обнаружили возле многоэтажки

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Накануне в полицию Сочи поступило сообщение о том, что возле одной из высоток на улице Туапсинская обнаруже труп женщины. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть, наступившую в результате падения с высоты. Погибшей женщиной оказалась 57-летняя местная жительница.

«По версии следствия, женщина пришла к незаселенному дому, поднялась на 15 этаж и упала оттуда. Назначена доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», цитирует слова руководителя СО по Центральному району Сочи Максима Давыдова интернет-портал "Кубань-24".