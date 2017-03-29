Матч сборных России и Бельгии завершился вничью – 3:3 Первая игра на обновленном стадионе «Фишт» прошла практически с полной загрузкой спортивного объекта

Во вторник, 28 марта, в Сочи национальная сборная России сыграла контрольный матч с командой Бельгии. Встреча, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась вничью 3:3.

Зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона: входные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. Болельщики отметили, что после реконструкции «Фишт» стал настоящей футбольной ареной и при этом не утратил своего олимпийского звучания.

Тестировали сегодня и городскую инфраструктуру перед Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира 2018 года по футболу. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано организаторами и местными властями. К началу матча трибуны были почти

Игра между командами России и Бельгии была своего рода тестовой в преддверии предстоящего Кубка Конфедераций. Первые минуты прошли для хозяев более чем удачно. Российские спортсмены повели в счете.

Достаточно быстро бельгийцам удалось отыграться. Долгое время они были впереди – 3:1. Уже на последних минутах основного времени наши футболисты забили второй мяч. Решающий гол, сравнявший счет, команда России реализовала уже в добавленное время

Следующий турнир, который состоится на стадионе «Фишт» в июне этого года, будет Кубок конфедераций. На арене пройдет четыре встречи. В 2018 году сочинская арена примет пять игр чемпионата мира по футболу, включая один четвертьфинал. Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.