В Сочи электрички начнут ходить чаще, а автобусов станет больше На 3 дня изменится расписание общественного транспорта

Автор фото: AutoAny.ru

В связи с тем, что с 27 по 30 апреля в Сочи будет проходить «FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017» в городе станет больше автобусов, а электрички будут курсировать чаще. Гости, разместившиеся в отелях рядом с трассой, вообще смогут бесплатно передвигаться на шаттлах.

"Ласточки" будут приезжать с интервалом от 10 до 60 минут. Конечной станцией станет «Имеретинский курорт» (вокзал «Олимпийский парк»), сразу напротив входа на территорию «Сочи Автодрома».

Движение пригородных электропоездов «Ласточка» будет организовано по принципу «открытые двери» на следующих направлениях: Сочи - Имеретинский курорт – Сочи; Сочи – Аэропорт – Сочи; Аэропорт – Имеретинский курорт – Аэропорт, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

Однако есть и плохая новость для тех, кто собирается приехать на Гран-при на своей машине. Для того, чтобы припарковать её на платной стоянке, вам потребуется специальное разрешение. Купить такое разрешение можно уже сейчас на сайте «Сочи Автодрома».