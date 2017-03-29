Международный аэропорт Сочи перешёл на летнее расписание В связи с этим открыто около 60 направлений

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Компания «Базэл Аэро» оповещает всех пассажиров о переходе Аэропортов Краснодарского края, в том числе и Международного аэропорта Сочи, на летнее расписание и о возобновлении сезонных маршрутов. Новый календарь перелётов будет действовать с 26 марта по 28 октября 2017 года , сообщают в пресс-службе «Базэл Аэро».

Для гостей из Архангельска, Астрахани, Барнаула, Белгорода, Иркутска, Кемерово, Мурманска, Новокузнецка, Норильска, Нового Уренгоя, Оренбурга, Пензы, Саратова, Сургута, Томска, Ульяновска, Чебоксар, Якутска и многих других городов отдых на курорте Сочи станет намного доступнее.