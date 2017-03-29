Губернатор Краснодарского края проинспектировал объекты здравоохранения в Сочи Вениамин Кондратьев посетил строительную площадку перинатального центра и городскую больницу №4

Автор фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня рабочий день губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошел в Сочи. Глава региона проинспектировал объекты здравоохранения курорта. Вениамин Кондратьев посетил городскую больницу №4 и строительную площадку перинатального центра.

Шестиэтажный перинатальный центр должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2016 году. В бюджете этого года деньги для завершения строительства заложены в полном объеме. Для работы в центре уже подготовлены врачи и закуплено необходимое оборудование. Однако, как пояснил вице-губернатор Юрий Гриценко, финансовая состоятельность генподрядчика сегодня вызывает серьезные сомнения. Вениамин Кондратьев поручил в течение недели решить этот вопрос, при необходимости – менять подрядчика.

– Деньги в бюджете заложены – освоить не можем. Врачам и жителям Сочи не интересно, почему у них нет перинатального центра. Примите решение. Если подрядчик несостоятельный, расторгните с ним контракт, если состоятельный – продолжаете работать. Это не просто объект, это лечебное учреждение, так необходимое городу, оно не должно превратиться в долгострой, - дал поручение губернатор Юрию Гриценко.

Также Вениамин Кондратьев побывал в городской больнице №4. Учреждение было основано в 1962 году и начинало свою работу всего с нескольких отделений. Серьезная модернизация произошла здесь при подготовке к Олимпийским играм 2014 года. Был построен новый хирургический корпус. Сегодня на базе медучреждения развернуто 17 отделений круглосуточного стационара, рассчитанных на 710 мест, отделение дневного стационара на 90 мест. В составе больницы имеется участковая поликлиника на 300 посещений в смену. С 2015 года жителям города оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Кроме того, горбольница №4 является центром оказания экстренной медицинской помощи.

Главе региона показали экстренное приемное отделение, способное принимать до 250 человек в сутки. Здесь расположены противошоковые палаты, операционные, специализированные смотровые и перевязочные кабинеты.

Также, говорится на сайте администрации края, в ходе осмотра больницы глава региона пообщался с пациентами, уточнив, устраивает ли их уровень профессиональной помощи, оказываемой медиками, достаточно ли медицинского оборудования и лекарств. Самое важное, подчеркнул Вениамин Кондратьев, не забывать о человеческом внимании, когда речь идет о здоровье.