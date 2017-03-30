Прошедшей зимой в Сочи отдохнули 1,5 миллиона туристов С начала 2017 года курорты Краснодарского края посетили более 1,2 млн человек

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В Сочи посчитали «зимних» туристов. По итогам сезона турпоток в город составил не менее 1,5 миллиона человек. Такие прогнозы озвучили на совещании по подготовке к курортному сезону 2017 года, которое провел на курорте заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко. В совещании также приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава города Сочи Анатолий Пахомов.

В целом с начала 2017 года курорты Краснодарского края уже посетили более 1,2 млн человек. И основная часть приезжих – это туристы горнолыжных курортов Сочи. Горные курорты и сейчас продолжают принимать лыжников и сноубордистов. Но в городе уже вовсю идет подготовка к лету.

- Сезон будет еще более напряженный, чем предыдущий. Этому будут в первую очередь способствовать событийные мероприятия – Кубок конфедераций, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Чтобы обеспечить прием всех желающих, мы создали новые формы. В частности, колл-центр, с помощью которого наши жители могут сдать свои комнаты, квартиры, дачи отдыхающим, - рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Чтобы рассказать о турпродукте, который предлагает Сочи, организуются выездные презентации с участием главы города и туроператоров. И они дают хорошие результаты. Круглогодичная заполняемость под 80 процентов. Но в целом регионы недостаточно информированы о современных возможностях курорта. Заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко отметил, что вопросам информирования населения, а другими словами рекламе курортных городов, необходима специальная программа.

- Курортная отрасль делает достаточно серьезный вклад в экономику страны. Но потенциал у нас значительно выше. Конечно, мы должны делать вклад в развитие отрасли и удовлетворять растущий спрос у нашего населения. Чем стабильнее экономика, тем больше у людей желание путешествовать. И естественно наша задача удовлетворять этот спрос качественным продуктом, - подчеркнул заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко.

Новинкой этого курортного сезона станет морское сообщение с Крымом. В мае из Сочи будет ходить круизный лайнер в Севастополь и обратно, с заходом в морские порты Новороссийска и Ялты.

Обсудили на встрече и необходимость ввода курортного сбора.

– Для нас подобная мера – необходимость. Сегодня мы много говорим о развитии курортной отрасли региона, но оно невозможно без модернизации инфраструктуры, прежде всего, коммунальной, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На совещании стало известно, что муниципалитеты курортных городов сами возьмут на себя ответственность относительно курортных сборов. В Сочи пока вводить его не планируется, сообщает пресс-служба администрации города.