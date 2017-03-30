В Краснодарском крае введут меры поддержки при рождении первого ребенка Об этом глава края заявил в ходе заседания коллегии министерства здравоохранения края, которое состоялось сегодня в Сочи

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос о введении в регионе мер поддержки при рождении первого ребенка. Об этом глава края заявил в ходе заседания коллегии министерства здравоохранения края, которое состоялось сегодня в Сочи.

Как доложила вице-губернатор Анна Минькова, в прошлом году впервые за последние несколько лет отмечено снижение рождаемости. По ее словам, сложившаяся ситуация зависит от многих показателей. И главный из них – не медицинский, а социальный фактор: мамами становятся молодые женщины, рожденные в 1990-е годы, когда наблюдался демографический спад. Вице-губернатор обратила внимание на то, что потенциальным родителям необходимы дополнительные меры поддержки.

– Да, мы сохранили меры поддержки для малообеспеченных семей: это и ежемесячные выплаты, и региональный материнский капитал. Но чтобы повысить рождаемость, нужны новые социальные инициативы, – добавила Анна Минькова.

Вице-губернатор привела пример, что многие регионы страны уже пошли по этому пути, приняли на себя обязательства по поддержке при рождении первого ребенка. Так, в Башкортостане выплата составляет 300 тысяч рублей, в Мордовии – 50 тысяч рублей.

– Необходимо понять, каким именно будет механизм поддержки родителей. Мы должны расставить приоритеты, возможно, есть смысл ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка оказывалась молодым людям до 25 лет, – резюмировал губернатор, поручив своим заместителям – Анне Миньковой и Игорю Галасю – проработать данный вопрос, говорится на сайте администрации Краснодарского края.