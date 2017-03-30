Сегодня ночью Центральный район Сочи останется без воды В связи с плановыми работами на водозаборах жители нескольких улиц будут сидеть без воды до завтрашнего дня

Автор фото: Центр 71

Сегодня, 30 марта, с 22:00 и до 13:00 31 марта воды не будет у абонентов на улицах Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханова, Инжирная, Крымская, Волжская, Полтавская, Ландышевая, Анапская, Яблочная, Целинная, переулки Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова, Теневой.

С 22:00 и до 10:00 31 марта без холодного водоснабжения останутся: улица Гагарина, Чайковского, Цветной бульвар, Новоселов, Донская, Красноармейская, переулки Рабочий Ривьерский, Гуковский, Хлебозаводской. Также пресс-служба ООО "Водоканал" сообщает о том, что возможно понижение давления вплоть до полного отсутствия воды у следующих потребителей: улицы Туапсинская, Невская, Титова, Трунова, Параллельная, Одесская, Островского, Навагинская.