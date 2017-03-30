Сочинский филиал РУДН, "Магнит", санаторий "Аврора" и др. останутся без света В Сочи продолжаются плановые ремонтные работы электрооборудования

Автор фото: RuInformer.Com

Сегодня, 30 марта, несколько объектов и улиц Сочи опять проведёт некоторое время без электричества. С 06:00 до 17:00 света не будет на ул.Плеханова (частично), ул.Виноградная (частично), с/т «Росинка», ул.Целинная (частично), ООО «Ангара».

С 08:00 до 17:00 - в селе Нижняя Шиловка ул.Нагуляна, ул.Комарова, ул.Светогорская (частично),

- переулок Виноградный (частично), магазин «Магнит», производственная база, ООО «Атриум», база геоэкологического центра, СТО, элекроцех «Отделстрой»

- в селе Каштаны ул.Мичурина (жилые дома, с/о «Родничок»), в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (жилые дома, частично); Сухумское шоссе (частично), ул.Глазунова (частично), ул.Самшитовая (частично)

- ул.Восточная (частично), ООО «Атриум», ЗАО «Тандер», ООО «Континент Трейд» КНС ,ул.Виноградная в районе Гортопа, переулок Виноградный (частично), с/т «Восход(частично)

- в селе Бестужевка ул.Пензенская, ул.Пастушечья, с/т «Вега», садовое товарищество «Луч»

- Сочинский филиал РУДН, ул.Калинина №№39,37,44, ул.Куйбышева №№ 24,32, ул.Ромашек (частично), ул.Ленина в районе рынкаул.Ростовская – школа № 18, детсад № 9, жилые дома; Сухумское шоссе – филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет», жилой фонд.

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.