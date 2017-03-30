В Сочи реконструируют железнодорожные пути
Уже не раз случалось, что в Сочи после сильного дождя на железнодорожном участке Лоо-Дагомыс сходил грунт или валились деревья. И не раз это останавливало или затрудняло движение поездов. В связи с этим было принято решение о его реконструкции.
Уже ведутся работы по стабилизации скально-оползневого участка на перегоне Лоо - Дагомыс. Также планируется модернизация нагорных систем водоотведения на участках Лоо - Сочи и Чемитоквадже - Лоо, сообщает пресс-служба СКЖД.