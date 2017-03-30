Бывший сотрудник сочинской администрации подозревается в вымогательстве В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело

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На бывшего ведущего специалиста отдела правовой защиты по Хостинскому району возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Следствию удалось выяснить, что 10 марта 2017 года сотрудник МКУ «Департамент имущественного комплекса» приехал на улицу Партизанская для осмотра земельного участка и расположенного на нём дома, который был недавно куплен новыми хозяевами. Сами хозяева на тот момент отсутствовали, поэтому позже обратились к другому знакомому им сотруднику администрации и попросили выяснить, нашлись ли какие-нибудь нарушения при осмотре. Он выполнил просьбу и встретился с сотрудником МКУ. В ходе беседы подозреваемый выяснил, что никаких нарушений обнаружено не было. Однако тремя днями позднее, мужчина всё-таки встретился с хозяйкой и рассказал ей совсем другую историю. Он попросил у неё 100 тысяч рублей якобы для того, чтобы передать их сотруднику МКУ, а тот, в свою очередь, закрыл бы глаза на найденные им нарушения. Женщина согласилась на эти условия, но решила сообщать об этом в полицию. И вот, 17 марта, состоялась ещё одна встреча хозяйки дома с бывшим сотрудником администрации, в ходе которой она передала ему деньги, после чего злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Расследование этого уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.