В Сочи написать Тотальный диктант можно будет даже на железнодорожном вокзале Также акция пройдет в поездах, самолетах, чуме, турпалатке и на гидроэлектростанции

Автор фото: Вслух.ру

По всей стране стартовала регистрация на площадки проведения Тотального диктанта. Всего открыта регистрация на 2852 площадки. Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под водой.

В этом году для участников акции подготовлено много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты. Так, в Сочи тотальный диктант можно будет написать на железнодорожном вокзале, в зале ожидания повышенной комфортности. Также в акции участвуют Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Екатеринбург и Новосибирск-Главный.

Помимо этого, возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 тысяч метров будет у пассажиров авиакомпании S7 Airlines. В этом году акция пройдет на 10 внутренних и международных рейсах авиакомпании. К проекту присоединились и аэропорты. Пассажиры иркутского и сургутского аэропортов смогут написать диктант во время ожидания рейсов.

Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов «Стриж», следующих по маршруту Нижний Новгород – Москва, Москва – Нижний Новгород и Москва – Берлин. А в Крыму участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь-Алушта».

Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на Красноярской и Иркутской ГЭС. Жители города Тарко-Сале смогут написать диктант в настоящем чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской ледяной пещере. Уже не в первый раз проверять грамотность будут на бортах барков «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток).

В Омске участникам предложат не сидеть в душных помещениях и выйти в парк Победы, чтобы написать Тотальный диктант в туристической палатке. В Подольске, Ставрополе, Уфе и Челябинске позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: на специальных площадках в этих городах ребятишек займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать Тотальный диктант. В Новосибирске, Челябинске, Алма-Ате и ряде других городов организованы площадки для людей с ограниченными возможностями.

Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный университет – родина акции. Тотальный диктант пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран, сообщают организаторы акции.