В Сочи написать Тотальный диктант можно будет даже на железнодорожном вокзале
По всей стране стартовала регистрация на площадки проведения Тотального диктанта. Всего открыта регистрация на 2852 площадки. Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под водой.
В этом году для участников акции подготовлено много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты. Так, в Сочи тотальный диктант можно будет написать на железнодорожном вокзале, в зале ожидания повышенной комфортности. Также в акции участвуют Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Екатеринбург и Новосибирск-Главный.
Помимо этого, возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 тысяч метров будет у пассажиров авиакомпании S7 Airlines. В этом году акция пройдет на 10 внутренних и международных рейсах авиакомпании. К проекту присоединились и аэропорты. Пассажиры иркутского и сургутского аэропортов смогут написать диктант во время ожидания рейсов.
Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов «Стриж», следующих по маршруту Нижний Новгород – Москва, Москва – Нижний Новгород и Москва – Берлин. А в Крыму участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь-Алушта».
Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на Красноярской и Иркутской ГЭС. Жители города Тарко-Сале смогут написать диктант в настоящем чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской ледяной пещере. Уже не в первый раз проверять грамотность будут на бортах барков «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток).
В Омске участникам предложат не сидеть в душных помещениях и выйти в парк Победы, чтобы написать Тотальный диктант в туристической палатке. В Подольске, Ставрополе, Уфе и Челябинске позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: на специальных площадках в этих городах ребятишек займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать Тотальный диктант. В Новосибирске, Челябинске, Алма-Ате и ряде других городов организованы площадки для людей с ограниченными возможностями.
Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный университет – родина акции. Тотальный диктант пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран, сообщают организаторы акции.