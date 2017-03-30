Сочи с Кисловодском и Черкесском свяжет короткая трасса Проект строительства прямой автодороги рассматривается в Росавтодоре

Автор фото: almaty.gosexpertiza.kz

Росавтодор начал рассматривать варианты строительства прямой автомобильной дороги между курортами Черного моря и Северного Кавказа. Такое поручение премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Как сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, в ведомство поступило два возможных варианта маршрута будущей трассы: Кисловодск - Адлер и Черкесск - Адлер.

Наработки такой трассы делались еще в 1960-х годах, но идею так и не воплотили. Однако модернизация Сочи и горнолыжных курортов Домбай и Архыз привела к росту туристического потока в эти регионы, поэтому возникла необходимость в улучшении транспортной связи между ними. Реализация проекта поможет обеспечить комфортный подъезд к горно-туристическому и прибрежному кластерам Сочи со стороны курортов Северного Кавказа.

Сегодня дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 километров. Предлагаемый вариант новой четырехполосной дороги протяженностью 334 километра в два раза сокращает время поездки. По предварительным оценкам, ее стоимость снизится на полторы тысячи рублей в расчете на каждого человека (водителя и его пассажиров).

Альтернативный маршрут между Черкесском и Сочи может составить 273 километра. Частью новой трассы должны стать участки федеральных дорог А-155 и А-156, а также 14-километровый участок «Архыз - Лунная Поляна - гора Дукка» и его продолжение длиной 22 километра в направлении населенного пункта Пхия. Новая магистраль разгрузить интенсивный трафик на федеральной трассе Джубга - Сочи за счет перераспределения транспортных потоков из районов восточнее Краснодара.

Росавтодор проанализирует все предложения, предусматривающие использование исключительно бюджетных средств (федеральных и региональных дорожных фондов), а также привлечение частных инвестиций на условиях концессии. В дальнейшем они будут представлены на рассмотрение Министерства транспорта РФ, пишет «Российская газета».