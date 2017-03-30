В Сочи подвели итоги деятельности за 2016 год Перед депутатами ГСС выступил глава города Анатолий Пахомов

Автор фото: Администрация Сочи

В Зимнем театре прошла открытая сессия Городского Собрания Сочи. Глава города Анатолий Пахомов зачитал отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования за 2016 год.

Глава Сочи подчеркнул, что показатели этого периода превысили цифры прошлых лет. Социально-экономический показатель порадовал во многом благодаря итогу курортного сезона. Все больше туристов выбирают Сочи для отдыха. А это и прибыль для малого и среднего предпринимательства, и пополнение городской казны. Между тем, как отметил Анатолий Пахомов, расслабляться и ждать, что туристический поток будет стабильным не стоит.

- Для нас настает время жесткой конкуренции и борьбы за удержание турпотока. Я призываю руководителей предприятий санаторно-курортной отрасли помнить об этом. И помнить о том, что любой турист голосует рублем, - подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Сочи за последние годы стал привлекательным городом не только для отдыха, но и для постоянного проживания. В 2016, например, число постоянных жителей выросло на 12 тысяч. А потому надо увеличивать число школ и детских садов. И в этом вопросе тоже есть отличные результаты.

- У нас строится три школы, две школы в этом году введем в эксплуатацию. Это, прежде всего, школа в Верхней Беранде. Она будет введена в эксплуатацию в августе. И уже первого сентября детки пойдут в новую школу, - отметил Анатолий Пахомов.

В сфере здравоохранения тоже есть чем похвалиться. Беспрерывно ведется обновление материально-технической базы, расширяются возможности по оказанию оперативной медицинской помощи.

- Сегодня диагностировать и лечить в нашем городе можно любые заболевания, даже самые сложные. Городская медицина получила замечательное диагностическое лечебное оборудование. Новые технологии в медицине стали доступными для всех. Работа по улучшению материально-технической базы в медицинских учреждениях продолжается, - сказал Анатолий Пахомов.

Развивается и спортивная сфера жизни сочинцев. Молодежь начала массово сдавать нормы ГТО, а устаревшие залы и спортивные школы поэтапно ремонтируют за счет городского бюджета. Условия жизни горожан тоже улучшились. В 2016-м более 100 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья, 36 домов капитально отремонтировали. Кстати, за последние годы количество звонков и обращений в городскую администрацию снизилось почти в семь раз, а это значит, что работа в городе ведется в правильном ключе, пишет пресс-служба администрации Сочи.