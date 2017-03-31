Несколько посёлков, сёл и улиц Сочи останутся без света Плановые ремонтные работы вновь оставят сочинцев без электричества

Автор фото: https://tverigrad.ru

Сегодня, 31 марта, в Сочи не будет света у следующих абонентов:

- в селе Каштаны ул. Мичурина (частично), с/о «Родничок», в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично) ул.Алычевая, ул.Лесная

- ул.Невская (частично), ул.Титова (частично), ул.Совхозная (частично)

- в поселке Якорная Щель ул.Арташатская

- в поселке Шаумяновка ул.Чавчавадзе, ул.Туманяна, ул.Дунаевского

- в селе Гумария ул.Петропавловская, воинская часть, асфальто-битумный завод

- ул.Лысая Гора (частично), по ул.Дмитриевой № 56 – «Сочигоргаз»

- ул.Абовяна (частично), производственная база по ул.Абовяна, ул.Пластунская (частично), ЖСТ «Авангард», «Мегафон», переулок Грушевый (частично), с/т «Зефанос», СНТ «Радиотелецентр», переулок Табачный (частично), переулок Вишневый № 145, с/т «Дальний Качан»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.