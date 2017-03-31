20-летний приезжий из Абхазии был задержан в Сочи по горячим следам На молодого человека уже завели уголовное дело

Автор фото: В-курсе.ру

Сегодня в полицию обратился мужчина с просьбой разыскать злоумышленника, который вырвал у него сумку и убежал. В ней находилось 8 тысяч рублей и дорогой мобильник.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого и отправили всем патрулям. Через некоторое время на соседней от происшествия улице был задержан молодой человек, похожий по описанию. Уже в отделе он признал свою вину и отдал похищенное хозяину.

Позже выяснилось, что молодой человек и ранее совершал подобные преступления, и даже привлекался к уголовной ответственности. Но, видимо, никакого урока он из этого не вынес. И теперь в отношении него возбудили очередное уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.